Şubelerimiz

Ticari İletişim İzni hakkında bilgilendirme



Bu izin ile birlikte, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek ve bunlara ilişin olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden elektronik iletişim aracı ile sağlanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.



Mersis No: 0771-0629-2970-0001

Tel No: 02123102700

Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36

34349 Beşiktaş, İstanbul



İzninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; YTS yazıp 3172 SMS gönderebilir, info@sinpasyts.com adresine mail atabilir veya 0850 2221974 Nolu telefonu arayabilirsiniz.