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Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş. bünyesindeki farklı ödeme planları ile isteyen herkes BANKASIZ ve FAİZSİZ bir şekilde istedikleri yerde; bir eve, iş yerine veya araca sahip olabilirler. İsterseniz çekilişle şansınızı deneyin, isterseniz sabit veya az az artan taksitlerle ödemelerinizi yapın ve teslimat tarihinizi öne çekin. Seçim size kalmış.

Şubelerimiz

Şehir Seçiniz
İSTANBUL ADANA ADIYAMAN ANKARA BURSA ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR ELAZIĞ ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP ISPARTA İSKENDERUN KAHRAMANMARAŞ KAYSERİ KOCAELİ KONYA MALATYA MANİSA MERSİN ŞANLIURFA TEKİRDAĞ
BAĞCILAR ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi Akar İş Merkezi 45/A
Bağcılar – İstanbul
DEPOSİTE ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Deposite Outlet Mall A5 / A6 Blok 1.Bodrum Kat No:Z-042 İkitelli – OSB
Başakşehir– İstanbul
ESENYURT ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:134/C
Esenyurt– İstanbul
GOP ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Merkez Mahallesi Çukurçeşme Cad. Hasan Ağa İş Merkezi Apt. No:1/A
Gaziosmanpaşa - İstanbul
PENDİK ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Doğu Mahallesi 23 Nisan Cad. Papatya Sk. No:30
Pendik - İstanbul
SEFAKÖY ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Cad. No:137
Küçükçekmece - İstanbul
SULTANBEYLİ ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı Caddesi No:193 /C
Sultanbeyli – İstanbul
ÜMRANİYE ŞUBE İSTANBUL Detaylı Bilgi
Atatürk Mahallesi Sütçü İmam Caddesi No: 31/A
Ümraniye – İstanbul
ADANA ŞUBE Detaylı Bilgi
A.Turhan Cemal Beriker Bulv. Çınarlı Mah . Kayahan apt. No:30/A
Seyhan/Adana
ADIYAMAN ŞUBE Detaylı Bilgi
HocaÖmer Mahallesi Atatürk Bulvarı No:210/1B Öncel Plaza
Merkez/Adıyaman
ÇANKAYA ŞUBE Detaylı Bilgi
Eti Mah. Strazburg Cd. No:4/B, 06570
Çankaya/Ankara
KEÇİÖREN ŞUBE Detaylı Bilgi
Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. No: 5/10 (5B)
Keçiören/Ankara
OSMANGAZİ ŞUBE BURSA Detaylı Bilgi
Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi No:07, 16050
Osmangazi/Bursa
ÇORUM ŞUBE Detaylı Bilgi
Çepni Mahallesi İnönü Cad. No:45
Merkez/Çorum
DENİZLİ ŞUBE Detaylı Bilgi
Saraylar Mahallesi, 2. Ticari Yol Caddesi No:44, 20010
Merkezefendi/Denizli
DİYARBAKIR ŞUBE Detaylı Bilgi
Bağcılar Mahallesi Urfa Bulvarı No:117/2
Bağlar/Diyarbakır
ELAZIĞ ŞUBE Detaylı Bilgi
Nail Bey, Vali Fahri Bey Cd. No:72/A, 23100
Merkez/Elazığ
ERZURUM ŞUBE Detaylı Bilgi
Kazımkarabekirpaşa mah. İki kapılı kahve sok. No;1/A Gürcükapı iş Merkezi Altı
Yakutiye/Erzurum
ESKİŞEHİR ŞUBE Detaylı Bilgi
Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:32
Tepebaşı/Eskişehir
GAZİANTEP ŞUBE Detaylı Bilgi
Şahintepe Mahallesi 400 no'lu cad. Simada Kent B Blok No:10 B, D:B, 27010
Şahinbey - Gaziantep
ISPARTA ŞUBE Detaylı Bilgi
Pirimehmet Mah. Cumhuriyet Cad. İmamzede İşhanı No: 14/1
Merkez - Isparta
İSKENDERUN ŞUBE Detaylı Bilgi
Dumlupınar, Prof. Muammer Aksoy Cd. No: 4F, 31300
İskenderun - Hatay
KAHRAMANMARAŞ ŞUBE Detaylı Bilgi
Şazibey Mah. Kutdusibaba Bulv. Aytemiz Sit. No:84/A, 46040
Onikişubat - Kahramanmaraş
KAYSERİ ŞUBE Detaylı Bilgi
Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cd. No:27 D:E, 38030
Kocasinan/Kayseri
GEBZE ŞUBE KOCAELİ Detaylı Bilgi
Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Cad. No:613/A
Gebze - Kocaeli
KONYA ŞUBE Detaylı Bilgi
Feritpaşa Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:121, 42110
Selçuklu/Konya
MALATYA ŞUBE Detaylı Bilgi
Niyazi Mahallesi İnönü Cad. No 120/1
Battalgazi/Malatya
MANİSA ŞUBE Detaylı Bilgi
Aynı Ali Mahallesi 8 Eylül Cad. No:126/A Daire:7
Yunusemre/Manisa
MERSİN ŞUBE Detaylı Bilgi
İhsaniye Mahallesi Zeytinbahçe Caddesi, Ali Özlav İş Hanı No: 116/35, 33070
Akdeniz/Mersin
ŞANLIURFA ŞUBE Detaylı Bilgi
Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cd. No:22 63040
Haliliye/Şanlıurfa
ÇORLU ŞUBE TEKİRDAĞ Detaylı Bilgi
Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:22
Çorlu - Tekirdağ

Ticari İletişim İzni hakkında bilgilendirme

Bu izin ile birlikte, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek ve bunlara ilişin olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden elektronik iletişim aracı ile sağlanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Mersis No: 0771-0629-2970-0001
Tel No: 02123102700
Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36
34349 Beşiktaş, İstanbul

İzninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; YTS yazıp 3172 SMS gönderebilir, info@sinpasyts.com adresine mail atabilir veya 0850 2221974 Nolu telefonu arayabilirsiniz.

Formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi sadece Sinpaş Tasarruf Finansman Anonim Şirketi ve grup şirketlerinin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında koruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Yapı olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırladığımız özel kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi veya yurt dışında güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yaptığı iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değiştirmek istediğinizde, isteğinizi info@sinpasyts.com e-posta adresimiz veya 08502221974 numaralı çağrı merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

SİNPAŞ TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş. (kısaca Sinpaş Tasarruf Finansman) tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, talep ve şikayetlerinizin takibi - Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi , müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri veya alt yüklenicileri ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir. Sinpaş Tasarruf Finansman, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması kaydıyla; şayet ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunmuyorsa, Sinpaş Tasarruf Finansman ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Sinpaş Tasarruf Finansman’ın merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.sinpasyts.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş. Müşteri İlişkileri Departmanı’na hitaben “Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Sinpaş Plaza No:36 Dikilitaş-Beşiktaş/İSTANBUL ” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.